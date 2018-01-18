السعودية: تسجيل 4 حالات إصابة بانفلونزا الطيور الرياض في 18 يناير / بنا / كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن تسجيل 4 حالات إصابة بانفلونزا الطيور من نوع H5N8 خلال الـ24 ساعة الماضية في جدة والخرج وإصابتين في المزاحمية.



وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3515 عينة جمعت من مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 بلاغات تم مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 58 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به وبلغ مجموع البلاغات والاستفسارات 1774.

كما بينت وزارة البيئة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.



ع ع



بنا 1543 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/18 - 50 : 06 PM