مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الرابع المنامة في 18 يناير/ بنا/ ترأست الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الاعتيادي الرابع لمجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد بمقر المؤسسة .



وتم خلال الاجتماع اطلاع المجلس على آلية ومراحل تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والإجراءات المتخذة بشأنها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى، حيث أقر المجلس إجراء التعديلات اللازمة على دليل تلقي الشكاوى المعتمد في عام 2015 ليكون متواكبا مع التغييرات والتطورات التي طرأت على آلية تلقي الشكاوى منذ ذلك الوقت وحتى الآن وخاصة بعد صدور التعديلات على قانون المؤسسة بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، وتدشين الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى.



واستمع المجلس إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة قدمها رؤساء اللجان، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، كما اعتمد تقرير عمل الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2017.



وأحيط المجلس علما بمشاركة السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة في الفريق التقني المنشأ من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) والمعني بتقييم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان، والذي يضم في عضويته خبراء من منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمنى له الأعضاء التوفيق في مهمته القادمة في العاصمة إسلام أباد والتي تستمر لمدة أسبوعين.



كما قبل مجلس المفوضين عددا من التبرعات الداعمة لإقامة المنتدى الدولي الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي ستقيمه المؤسسة الوطنية في نهاية شهر فبراير القادم.





ح ب/س.ي



بنا 1455 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/01/18 - 02 : 06 PM