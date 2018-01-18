سمو نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة يستقبل عددا من الخبراء والمنظمين لمؤتمر ومعرض الطاقة والبيئة‎ المنامة في 18 يناير / بنا / استقبل سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة في مكتبه بمبنى المجلس اليوم السيدة مينا ليونورا مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للطاقة والبيئة، وعددا من الخبراء والمنظمين لمؤتمر ومعرض الطاقة والبيئة، وذلك بعد مشاركة سموه في حفل افتتاح المؤتمر في دورته الخامسة والذي عقد في 6 يناير الجاري بفندق السوفتيل.



وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المحاور المتعلقة بالقضايا البيئية وخاصة تلك المعنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك سبل استدامة الموارد الطبيعية.

كما استعرض الخبراء تجارب الدول في مجال الطاقة المتجددة والإدارة السليمة للمخلفات وآليات التعامل مع الغاز الناجم عن تحلل المواد العضوية، وكذلك الوضع الحالي لشهادات الكربون في السوق العالمية، بالاضافة الى بحث عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها أن تساهم في التعامل مع القضايا البيئية في المملكة، معربين عن املهم في التعاون مع المجلس الاعلى للبيئة على الصعيد الفني.

واعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن شكره للحضور على تنظيم المؤتمر، مثنيا سموه على المواضيع التي طرحت، كما أشاد سموه بدور مؤسسات المجتمع المدني والتي بدورها تدعم الحكومات عبر الفعاليات والأنشطة التي تنظمها في قطاعات عدة ومن ضمنها قطاع البيئة، كما رحب سموه برغبة الخبراء في التعاون مع المجلس.

وأشار سموه إلى تطلعه لاستمرار التعاون بين المجلس الاعلى للبيئة والجهة المنظمة للمؤتمر للمساهمة في تعزيز ورفع الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في نطاق بناء الشراكات على الصعيد المحلي والدولي.

حضر الاجتماع كل من السيد "ألبرت سيرينزي" رئيس المجلس العالمي للطاقة البيئية، والسيد جابر الرويعي مدير شركة "Solar Power Trading" والسيد عبدالرحمن أحمد مدير عام شركة الفحوصات والمختبرات البيئية المحدودة، والسيد "كري ستيلا" مدير عام شركة "innovative solar".



ح ب/ع ع



بنا 1454 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/01/18 - 00 : 06 PM