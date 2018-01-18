اختتام الدورة التدريبية "التوافق بين الاعلام والعلاقات العامة" التي نظمتها وكالة أنباء البحرين المنامة في 18 يناير / بنا/ نظمت وكالة انباء البحرين "بنا" دورة تدريبية بعنوان (التوافق بين الإعلام والعلاقات العامة) في مركز التدريب بمبنى الوكالة بوزارة شؤون الاعلام حضرها عدد من الموظفين بالعلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات الحكومية واستمرت اربعة أيام وذلك في إطار سعي "بنا" لتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التدريبية التخصصية المختلفة.



وتطرقت الدورة التدريبية التي اختتمت اليوم الخميس وقدمتها رئيسة التحرير بوكالة انباء البحرين الأستاذة نبيلة سليمان الى الطرق الإيجابية في تنفيذ رؤية كل طرف لعمل الآخر، والمشكلات التي يعاني منها كل طرف على حدة في استقبال وارسال المعلومة، وأوجه التوافق والاختلاف بين العمل الصحفي، والعمل الرسمي لموظفي العلاقات العامة.

كما تناولت الدورة بعض العقبات التي يعاني منها موظف العلاقات العامة والتي لا تمكنه أحياناً من ارسال المعلومات المطلوبة في الوقت الذي يتطلبه الصحفي، كما تم تنفيذ تطبيقات عملية بين المشاركين في الدورة للطرق الحديثة في الاتصال المباشر بين الطرفين، وتقديم المقترحات لتجاوز بعض الأمور التي تعرقل نقل الفكرة والمعلومة الصحيحة بين الصحفي وموظف العلاقات العامة.

من جانبهم أشاد المتدربون بالمستوى الجيد للدورة، مؤكدين أن مثل هذه الدورات التي تنظمها وكالة أنباء البحرين تسهم في تطوير وتعزيز الكوادر الوطنية وتنسيق العمل بين الصحفيين وموظفي العلاقات العامة والذي يسهم بدوره في تطوير العمل في الجهات المتخصصة.



خ ب ف/ع ع



بنا 1337 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/01/18 - 12 : 05 PM