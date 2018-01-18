مؤتمر مايو كلينك يواصل جلساته العلمية..البروفسور لوبيز لـ "وكالة أنباء البحرين " : البحرين أول بلد تنتقل اليها نسخة المؤتمر بالعالم المنامة في 18 يناير/ بنا / يواصل مؤتمر " مايو كلينك " لطب وجراحة القلب والشرايين أعماله في المنامة ، تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفه ، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس اللجنة الطبية العليا، والذي ينظمه مركز محمد بن خليفه لأمراض القلب بالتعاون مع مركز مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية في نسخته الخامسة التي ينظمها مركز مايو كلينك لأمراض القلب والشرايين خارج أمريكا، وتحديدا في مملكة البحرين وللفترة من 16 حتي 20 يناير الجاري وذلك في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.



ويناقش المتحدثون والمحاضرون خلال جدول العمل العلمي اليوم، بحضور 300 مختص وخبير ومشارك، ومن خلال 12 جلسة علمية تمتد على فترتين صباحية ومسائية، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء طرق الوقاية من الامراض القلبية، ومنها الجلطات القلبية، وانسداد الشرايين، وزراعة الصمامات، وآليات أجراء القسطرة الهجينة، والقسطرة التداخلية.



وأشار البروفسور الأمريكي فرانشيسكو لوبيز في تصريحٍ له لوكالة أنباء البحرين، إلى أنه استعرض في جلسته العلمية، آخر طرق الوقاية اللازمة لحماية القلب من الإصابة بأمراض القلب، والتي تؤدي أكثرها إلى الوفاة، وخصوصاً أذا لم يتم تشخيصها التشخيص السريع واللازم، مؤكداً على الممارسات الطبية المتطورة حول العالم في مجال أمراض القلب والشرايين.



وأشار البروفسور لوبيز، أن مؤتمر مايو كلينك في نسخته البحرينية، يعد نقلة غير مسبوقة في تاريخ المؤتمر، مؤكداً أن " مايو كلينك " لم ينتقل خارج أمريكا أبداً، وأن البحرين هي أول بلد بالعالم تنتقل إليها نسخة المؤتمر بالخليج والإقليم.



وأوضح البروفسور لوبيز، أن سعي وحرص مركز محمد بن خليفة لأمراض القلب، ودعم حكومة البحرين و القائمين على إدارته على أن يقام هذا المؤتمر بالبحرين، واستمرار الدعم ليحقق النجاح في نسخته الخامسة ما هو إلا دليل كبير على حرص الحكومة على رفع مستوى الرعاية الطبية بالبحرين الى أفضل المستويات.



وأوضح استشاري أمراض وجراحة القلب، المنسق العام للمؤتمر الدكتور هيثم أمين في تصريح لـ " وكالة أنباء البحرين " بنا " أن المؤتمر هذا العام وفي نسخته الخامسة وفي يومه الثالث، استطاع أن يقدم للمشاركين من الأطباء من داخل وخارج البحرين مادة علمية شملت كل ما يحتاجه الأطباء في تخصص القلب مضيفاً أن الخبراء والمتحدثين قدموا خلال 3 أيام متواصلة مناقشات واستعراض لكافة الحالات المستعصية لأمراض القلب، مع عرض لآخر التطورات والمستجدات في الأدوية والعلاجات والتقنيات الحديثة التي أطلقتها شركات الأدوية المتخصصة في علاج أمراض القلب، والعيوب الخلقية للقلب لدى الاطفال وكذلك طرق العلاجات والتقنيات الجراحية التكنولوجية في هذا الجانب والتي يستخدمها جراحي القلب المتخصصين في مايو كلينك في أمريكا.



وأشار أمين أن أحد الجلسات المهمة ناقشت اليوم آخر ما توصل إليه الطب من مستجدات في علاج تصلب الشرايين، وأمراض القلب، وأمراض الصمامات، وشرايين القلب وعضلة القلب.



و ذكر المنسق العام للمؤتمر الاستشاري أمين أن نسخة هذا العام قدمت إضافة علمية قيمة لأطباء القلب الذين يسعون للحصول على البورد الأمريكي في أمراض القلب من خلال إضافة محاضرات خاصة يتم خلالها مناقشة أهم مواضيع الامتحان التي يستعد لها أطباء البورد، من خلال طريقة الأسئلة متعددة الاختيارات لتماثل نمط الامتحان، وتمثل مساعدة لتهيئة الاطباء للاستعداد لامتحان البورد العربي هذا العام وبين الاستشاري أمين، إلى أنه و في إطار التبادل المشترك للخبرات بين مركز محمد بن خليفة لأمراض القلب و مايو كلينيك سيقوم رئيس قسم كهربية القلب في مركز مايو كلينك د.بيتر برادي بزيارة لعمل قسطرة كهربية للقلب في مركز محمد بن خليفة لأمراض القلب، كما سيجري 3 عمليات قسطرة كهربية للقلب بالتعاون مع فريق المركز وأطباء كهربية القلب في مجمع السلمانية الطبي.



و أضافت منسقة برنامج التعليم الطبي المستمر بمركز مايو كلينك الامريكي، الدكتورة شارلين آرتري أن اللجنة كانت حريصة للغاية على تأمين كل المتطلبات التحضيرية في البحرين من أجل انجاح المؤتمر الذي بات وجهة علمية لأطباء القلب في الشرق الاوسط ،و الذي استطاع أيضاً استقطاب أطباء من الدول الاخرى، مردفة أن المؤتمر يوسع آفاق التعاون الطبي والعلمي في مجال أمرض القلب.



وأكدت أن مؤتمر مايو كلينيك لا يقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية إلا بصورة استثنائية في مملكة البحرين، مردفة أن المتحدثين من الأطباء المختصين بأمراض طب وجراحة القلب هم من المتخصصين على المستوى العالمي، مشيرة إلى أنه يقام بصورة سنوية في المركز الرئيسي لمايو كلينيك بولاية " مينيسوتا " منذ أكثر من عشرين عام، ويعد إسهاما متميزاً وفعالاً في تطوير وتدريب أطباء القلب في الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والعالم.



وأشارت إلى أن مركز مايو كلينك يجري 4000 عملية قلب سنويا، منها 250 إلى 300 عملية لإصلاح العيوب الخلقية القلبية لدى الاطفال، ويضم 70 غرفة لعمليات القلب كما ويعد أكبر مستشفى متخصص بأمريكا والعالم لأمراض طب وجراحة القلب.



كتبت: بدور المالكي



ن.ف/س.ي



بنا 1403 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/01/18 - 11 : 05 PM