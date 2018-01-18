انطلاق اعمال المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية الاثنين المقبل المنامة في 18 يناير /بنا/ تنطلق اعمال المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية الاثنين المقبل تحت عنوان "آفاق تعليمية برؤى ابتكارية"، في جامعة الخليج العربي.

وأكد أمين عام المؤتمر، طالب الدكتوراه بقسم تربية الموهوبين بجامعة الخليج العربي، سعيد بن مشبب القحطاني، أن المؤتمر الذي ينطلق خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير المقبل يقام لأول مرة بمشاركة خبراء ومتخصصون في مجال التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الى ان أوراق المؤتمر ستركز على دور التعليم في تنمية المواهب الخليجية، وإبراز التجارب المحلية والعالمية، وتمكينها وتأهيلها لمناصب قيادية عليا في الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية ومختلف الهيئات والمؤسسات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن المؤتمر يستهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والخليجية والمحلية في التعليم وتنمية الموارد البشرية وتدريب المواهب وتعزيز المهارات المختلفة كي تتوائم مخرجات الجامعات المختلفة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من خلال التركيز على التعليم التطبيقي.

وأشار القحطاني أن المؤتمر يشمل 10 محاور هي؛ التخطيط المستقبلي والرؤى التعليمية التي تواكب التحولات والمستجدات العالمية، دور التعليم في ترسيخ وتعزيز القيم الوطنية بين أبناء دول الخليج العربي، التعليم والتدريب لإعداد قيادات بشرية لتطلعات المستقبل، جودة التعليم وربط المناهج والبرامج بالاحتياجات الفعلية ومجالات التنمية البشرية، وقضايا وتوجهات حديثة في ميدان تربية وتعليم صعوبات التعلم والإعاقات والتوحد، كما يتناول التعليم والتنمية البشرية في عصر التكنولوجيا المتقدمة، قضايا معاصرة في تعليم ورعاية الموهوبين والتطلعات المستقبلية، آفاق ورؤى علمية، لبحوث علم النفس في ضوء القضايا التعليمية الراهنة، برامج الإرشاد ودورها في مواجهة المشكلات التعليمية للطلبة، المعوقات والآفات التي تهدد العملية التعليمية وتعمل على الحد من التنمية البشرية.





خ ب ف/م خ



بنا 1242 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 144 اخر تحديث : 2018/01/18 - 22 : 05 PM