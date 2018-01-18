حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين في سلاح البحرية الملكي البحريني‎ المنامة في 18 يناير /بنا/ أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين في سلاح البحرية الملكي البحريني بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وسمو النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.



وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قُدمت كلمة بهذه المناسبة من قبل العميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة شكر فيها مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية لحضوره حفل التخريج، ثم تم تقديم إيجاز عن البرنامج النظري والعملي للدورة، بعدها قدم الخريجين عرض عملي اشتمل على المسير العسكري البطيء والسريع والذي عكس المستوى الاحترافي الذي يتمتعون به، وبعد أداء القسم القانوني، قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الشهادات للخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.







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بنا 1220 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 165 اخر تحديث : 2018/01/18 - 14 : 05 PM