جلالة الملك المفدى يهنئ مدرسة البيان بجائزة زايد لطاقة المستقبل في فئة المدارس الثانوية بآسيا

المنامة في 18 يناير / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة لرئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي بمناسبة فوز المدرسة بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية بعد اختيار مشروع المدرسة من ضمن أربعة مشاريع في المرحلة النهائية تهدف إلى تعزيز انتشار الطاقة المتجددة والاستدامة.

وأعرب جلالته حفظه الله عن بالغ شكرة وتقديره لرئيسة مجلس الإدارة والهيئتين الإدارية والتعليمية على إهداء هذا الانجاز لجلالته متمنياً لهم دوام التقدم والتحصيل العلمي لخدمة بلدهم العزيز على الجميع.





ن.ف/م خ



بنا 1158 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/01/18 - 07 : 03 PM