التجارة تصادر ألعابا غير مطابقة لاشتراطات السلامة

المنامة في 18 يناير / بنا / صادرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 11 ألفا و55 لعبة من الأنواع التي يتضاعف حجمها بشكل كبير عند امتصاصها للماء، والتي قد تتسبب في إصابات بليغة عند ابتلاع الطفل لها أو لأجزاء منها.

وقالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي إن الإدارة ومن خلال متابعتها الدورية للأسواق والتفتيش على المواد والسلع المعنية بالسلامة قد ضبطت بعض المنتجات القابلة للتمدد والتي لوحظ انتشارها مؤخراً في الأسواق، والتي يمكن أن تشكل خطورة على الأطفال، الأمر الذي استدعى سحب عينات منها لفحصها، مشيرة الى ان الفحوصات أثبتت عدم مطابقة هذه المواد لخصائص السلامة الواردة في اللائحة الخليجية للعب الأطفال.

وأضافت العلوي أن أغلب هذه المنتجات تباع في محلات الجملة وبعض محلات ألعاب الأطفال، كما أن بعضها لا يحمل أية إرشادات للفئة التي تستهدفها، مما تزيد معها احتمالية خطورتها على الأطفال كونها مصدر اشتباه لهم بكونها حلويات أو مأكولات، إضافة إلى أن هناك أنواعا من هذه المنتجات مثل البوليمرات المكورة (خرز الماء) التي قد يشتريها الأطفال ويبتلعونها ومن ثم يتضاعف حجمها داخل جسمه، كما تزداد المشكلة تعقيداً عند شرب الطفل للماء فيزداد انتفاخ اللعبة، مسبباً انسداد معوي وتقيؤ وجفاف وغيرها من الأعراض التي قد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالتها.

وبناءً على هذه المعطيات أوضحت العلوي بأنه فور تبين مخالفة هذه الألعاب للحدود المسموح بها للتوسع والانتفاخ، فقد قامت الإدارة بتنفيذ حملة تفتيشية كإجراء وقائي سريع لضبط هذه المنتجات من المزودين الرئيسيين لها، وشملت الحملة 50 محلاً تجارياً في مختلف محافظات المملكة، حيث صادرت الكميات المعروضة للبيع والموجودة في المخازن، والتي بلغت 11,055 منتج، كما تم التأكيد على أصحاب تلك المحال التجارية بضرورة التقيد باستيراد الألعاب الآمنة عبر الطلب من جهة التصنيع توفير ما يثبت مطابقتها لمتطلبات اللائحة الخليجية لألعاب الأطفال.

وأضافت أن هذه الألعاب من البولميرات القابلة للانتفاخ يزيد حجمها ووزنها أضعافاً مضاعفة، وفي المواصفات القياسية الخليجية المعنية بلعب الأطفال، فإن الحدود المسموح بها للألعاب القابلة للتمدد هو 50% في أحد أبعادها، أما الألعاب التي تم سحبها فإنه خلال24 إلى 72 ساعة من غمرها في الماء ازدادت أبعادها بما يزيد عن 100%، وبعض الأنواع وصلت الزيادة إلى 850% ، كما كان هناك فارق كبير في حجمها الأصلي وحجمها بعد الانتفاخ، حيث وصل بعضها إلى زيادة قدرها 5000%، ومن أمثلة ذلك الكرات الصغيرة جداً القابلة للتمدد والتي يبلغ قطرها الأصلي 0.2 سم ووزنها 0.01 جرام ليتحول قطرها إلى 1.9 سم ووزنها إلى 2.3 جرام بعد امتصاصها للماء، وهناك عينات من الألعاب المخالفة على شكل حيوانات، يبلغ طول أحد ابعادها 5,5 سم، وتتحول إلى ضعف طولها لتصل إلى 11سم بعد التمدد بالماء.

وأهابت إدارة المواصفات والمقاييس، بجميع التجار ومستوردي الألعاب التأكد من استيراد الألعاب المطابقة للاشتراطات وببيعها في الأماكن المخصصة لها منعاً لحدوث أي التباس من قبل الأطفال.



ن.ف/ع ع



بنا 1138 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/01/18 - 56 : 02 PM