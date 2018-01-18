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رئيس أركان القوات المسلحة الاماراتي يبحث مع رئيس قوات الدفاع الأسترالي التعاون العسكري
2018/01/18 - 05 : 02 PM
أبوظبي في 18 يناير/ بنا / استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الفريق أول مارك بينسكن رئيس قوات الدفاع الأسترالي، والوفد المرافق له الذي يزور أبوظبي حاليا.

وذكرت وكالة انباء الامارات انه تم خلال اللقاء التطرق الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.


م خ

بنا 1102 جمت 18/01/2018


عدد القراءات : 122         اخر تحديث : 2018/01/18 - 05 : 02 PM
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