الاشغال : غلق مسار على شارع القدس بمدينة عيسى المنامة في 18 يناير/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع القدس بمنطقة مدينة عيسى تستدعي غلق مسار على مراحل من كل جهة وتوفير مسار للحركة المرورية في الجزء المحصور بين شارع أبوظبي وشارع 43 بالقرب من مركز مدينة عيسى الصحي.

واعلنت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور من يوم السبت 20/01/2018 ولمدة أسبوعين، داعية الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/خ.س



بنا 1047 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/01/18 - 57 : 02 PM