وزير التربية يرعى منتدى مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج 2018 المنامة في 18 يناير/ بنا / تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي تنظم وزارة التربية والتعليم وجمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" وشركة وورك سمات لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، منتدى "مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج 2018"، يومي 18 و19 إبريل في مركز الخليج للمعارض والمؤتمرات بفندق الخليج.



ويواكب منتدى "مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج" الذي يقام للعام الثالث على التوالي جهود مملكة البحرين المتجسدة في مجموعة من المشروعات والبرامج الرائدة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، وعلى وجه التحديد برنامج التمكين الرقمي في التعليم في المدارس الهادف إلى إكساب الطلبة والمعلمين القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وبناء كفاءات وطنية قادرة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي بصورة مبدعة ومبتكرة، وتشبيك الصفوف المدرسية بالمنظومة الإلكترونية، وتوفير المحتوى الإلكتروني، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، واستخدام الكتاب التفاعلي في العملية التعليمية.



ويجمع المنتدى ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين الحكومي والخاص وممثلين بارزين عن المؤسسات التعليمية، ويركز على التمكين الرقمي في التعليم، مُشكِّلاً بذلك منصة هي الأولى من نوعها على مستوى البحرين تجمع خبراء التعليم والتكنولوجيا في مكان واحد لاستكشاف ومناقشة التطورات الحديثة في التعليم والتقنية حول العالم، والتأثير المتبادل بينهما، وكيفية التسخير الأمثل للتقنيات الحديثة خدمةً لتطوير العملية التعليمية برمتها.



ويستقطب منتدى "مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج" هذا العام قرابة 350 مشاركاً من المعنيين بقطاع التكنولوجيا والتعليم من خمس دول إضافة إلى البحرين، متحدثين من منظمات محلية وإقليمية ودولية ممن لديهم كماً كبيراً من المعارف والممارسات في مجالات التعليم والتكنولوجيا.



ويتناول المنتدى عدداً من المواضيع الرئيسية حول التمكين الرقمي في التعليم، مثل التعليم الذاتي، والنموذج البحريني في التعليم، وتطوير المناهج الإلكترونية، ويوفر فرصة مواتية أمام المشاركين للتواصل وتبادل المعارف والأفكار مع المتخصصين في التربية والتعليم والتكنولوجيا وصناع القرار، وتعرض فيه معلومات قيَّمة حول أحدث الاتجاهات المبتكرة فيما يتعلق بالتعليم والتكنولوجيا. وإرشادات حول كيفية تسخير التكنولوجيا باعتبارها منصة لتطوير التعليم.



ويقام على هامش منتدى "مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج" معرض مصاحب لعرض تقنيات وحلول التعليم، والتجارب الناجحة لدمج التقنية في التعليم من قبل المدارس؛ حيث يهدف المعرض إلى إظهار كيفية مساعدة أحدث الاتجاهات التكنولوجيا لقطاع التعليم في تحقيق هدف كفاءة تقديم المعلومات للطلاب، والمساعدة في بناء مستقبلهم العلمي والمهني.

ويقدم المعرض بشكل أساسي مشاركين متخصصين في حلول التعليم الإلكتروني، وتطوير البرمجيات، ومعاهد التدريب، والمدارس الخاصة والجامعات، ومزودي خدمات الاتصالات والإنترنت، وغيرهم.





ن.ف/خ.س



بنا 1028 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/01/18 - 57 : 02 PM