إدارة الأرصاد الجوية: طقس رطب هذه الليلة وضباب خفيف في بعض المناطق عند الفجر المنامة في 18 يناير/بنا/ تتأثر المملكة بطقس رطب هذه الليلة مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند الفجر مع رياح جنوبية شرقية دافئة تصل سرعتها من معتدلة إلى نشطة يوم غد الجمعة، ثم تتحول إلى شمالية غربية من معتدلة إلى نشطة السرعة يوم السبت المقبل، وقوية السرعة أحياناً يوم الأحد المقبل، ثم تقل سرعتها يوم الإثنين القادم، لذا تهيب إدارة الأرصاد الجوية للجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة مرتادي البحر في تلك الفترة.



وقالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون غائماً جزئياً وبارد نسبياً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق، ويعزى سبب ذلك إلى تحرك منخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا على بلاد الشام والعراق والأجزاء الشمالية لشبة الجزيرة العربية مما يؤدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار على تلك المناطق.



ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى لشهر يناير يبلغ 20 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، كما يبلغ متوسط هطول الأمطار لشهر يناير 14 ملم، علماً بأن أعلى كمية هطول سجلت كانت 135.9 ملم في عام 1959.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0947 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/18 - 52 : 12 PM