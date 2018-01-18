أول إدارة بالوزارات الحكومية تحصل عليها..معالي وكيل وزارة الداخلية يرعى احتفال الموارد البشرية بحصولها على شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة والبيئة المنامة في 18 يناير /بنا/ تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، أقامت الموارد البشرية بالوزارة، احتفالا بمناسبة حصولها على شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة والبيئة ، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والسيد ذو الفقار حيدر المدير التنفيذي لشركة BUREAU VERITEAS .



وأوضح العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية أنه بتوجيهات من معالي وزير الداخلية وبدعم من معالي وكيل الوزارة ، تم البدء في التأسيس لجانب البيئة المستدامة وتفعيله وأن الموارد البشرية وبحصولها على شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة والبيئة ، تضع اللبنة الأولى لنظام الإدارة البيئية والتي تعطي الحد الأدنى من المتطلبات للسيطرة علي خدماتها وعملياتها والذي نسعى بعون الله للوصول إليه بما يوازي الدول المتقدمة في هذا المجال.



وأشار إلى أن الموارد البشرية ، قامت بتحويل نظام إدارة الجودة من متطلبات الآيزو 9001:2008 إلى متطلبات الإصدار الجديد الآيزو 9001:2015 ومرت 10 أعوام على الحصول عليها أول مرة، وتطبيق نظام إدارة البيئة لتكون الموارد البشرية أول إدارة في الوزارات الحكومية تحصل على هذه الشهادة ، مضيفاً أن فريق العمل بالإدارة قام بدمج الإجراءات والمتطلبات للنظامين المذكورين ليتحول إلى نظام إدارة الجودة والبيئة في الموارد البشرية، معرباً عن شكره وتقديره لفريق الموارد البشرية العامل في مشروع دمج نظامي إدارة الجودة و البيئة على جهودهم الحثيثة لتحقيق هذا الإنجاز.



في سياق متصل ، قدمت الموظفة نور ماهر المحاسنة ، إيجازا عن أهداف النظام والمبادرات الخاصة بتطبيقه ، حيث تبنت الموارد البشرية عام 2015 مشروع المحافظة على البيئة والتطبيقات الخضراء بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ، كما قدمت نبذة تاريخية عن نظام إدارة الجودة في الموارد البشرية منذ عام 2006 حيث تم حينها البدء بإجراءات الحصول على الآيزو والحصول عليها في 2007 ، مرورا بتجديدها عام 2010 بإصدارها الجديد ، وصولاً إلى تشكيل فريق لعمل المشروع والبدء في إجراءات التحويل إلى نظام إدارة الجودة والبيئة.



وفي ختام الاحتفال، قام معالي وكيل وزارة الداخلية بتكريم عدد من المشاركين والداعمين في تحقيق هذا الإنجاز ، معرباً عن شكره وتقديره على هذا النجاح المتميز ومتمنيا لهم مزيدا من التوفيق.



خ ب ف/خ.س



بنا 0929 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/18 - 33 : 12 PM