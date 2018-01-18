خادم الحرمين يستعرض مع وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة العراقي العلاقات والتعاون الثنائي الرياض في 18 يناير /بنا/ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة العراقي رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي العراقي سلمان الجميلي.

وجرى خلال الاستقبال، كما افادت وكالة الانباء السعودية، استعراض العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي في تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.





خ.س



بنا 0914 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2018/01/18 - 23 : 12 PM