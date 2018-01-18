اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تداعيات إطلاق صاروخ باليستي على الرياض الرياض في 18 يناير /بنا/ تعقد منظمة التعاون الإسلامي الأحد، اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية لبحث تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض.



وافادت وكالة الانباء السعودية ان الاجتماع الذي يعقد بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، سيسبقه اجتماع تحضيري على مستوى المندوبين لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري.



ومن المقرر أن يُدلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة من الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية .



واضافت الوكالة ان فريق الاتصال الوزاري الخاص باليمن، سيعقد اجتماعاً على هامش الاجتماع الوزاري، لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.





خ.س



بنا 0832 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2018/01/18 - 35 : 11 AM