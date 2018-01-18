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اصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين
2018/01/18 - 21 : 11 AM
جنين في 18 يناير/ بنا / أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح اليوم جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مدير اسعاف الهلال الأحمر ومصادر محلية قولهم بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في العمود الفقري، خلال المواجهات الدائرة في المخيم،
وتم تحويله إلى مستشفى الرازي، ووصفت إصابته بالخطيرة وأن اثنين آخرين أصيبا بالرصاص الحي في منطقتي القدم، واليد، وصفت اصابتهما بالمتوسطة.

م خ

بنا 0817 جمت 18/01/2018


عدد القراءات : 151         اخر تحديث : 2018/01/18 - 21 : 11 AM
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