التعليم العالي يختتم البرنامج التدريبي (تواصل الباحث: التنمية المهنية للباحثين) المنامة في 18 يناير /بنا/ اختتمت إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي اليوم البرنامج التدريبي (تواصل الباحث: التنمية المهنية للباحثين)، والذي نفذته الأمانة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بحضور الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي.



وقام الدكتور عبدالغني الشويخ بتسليم شهادات إتمام البرنامج لخمسين باحثًا من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية والخاصة، كما قام بتكريم مدير المجلس الثقافي البريطاني بمملكة البحرين، ومدربة البرنامج.



من جهتها، أكدت الدكتورة فرزانة المراغي مديرة إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على المردود الإيجابي لمثل هذه الورش في تنمية قدرات الباحثين المبتدئين في مؤسسات التعليم العالي، بما يمكنهم من نشر أبحاثهم في المجلات العلمية والمشاركة في المحافل العلمية كالمؤتمرات المحكمة وغيرها، مشيرةً إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية النوعية في تحقيق أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وهو تعزيز القدرات البحثية بمؤسسات التعليم العالي. فيما عبّر عدد من المشاركين في البرنامج عن بالغ شكرهم للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لإتاحتها الفرصة لهم للاطلاع على الممارسات الدولية وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية.





خ ب ف/م خ



بنا 0745 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/01/18 - 49 : 10 AM