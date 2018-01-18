اجتماعات على مستوى القمة للجنة المشتركة المصرية الاثيوبية ومصر تؤكد التزامها باتفاق سد النهضة القاهرة في 18 يناير /بنا/ اكدت الخارجية المصرية التزام القاهرة مجددا بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.



وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري خلال الجلسة الختامية امس للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة المصرية الاثيوبية، ونقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط، ان السد سيكون، عند اكتمال تنفيذه، نموذجاً ناجحاً للتعاون في حوض النيل.



واتفقت مصر وإثيوبيا على توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي اليوم الخميس في القاهرة ، لتطوير كافة مجالات التعاون الاقتصادي وفي مجال مكافحة الإرهاب.



ويترأس الاجتماعات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالين، الذي وصل القاهرة قبل يومين، على رأس وفد وزاري رفيع، لبحث دعم علاقات التعاون وفي ملف سد النهضة.





خ.س



بنا 0611 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 139 اخر تحديث : 2018/01/18 - 16 : 09 AM