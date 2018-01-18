الجيش اليمني وبإسناد مقاتلات التحالف يواصل التقدم في صعدة معقل الميليشيا صعدة في 18 يناير /بنا/ واصلت قوات الجيش اليمني وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، التقدم ميدانيا في محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر ميداني لـ"سبتمبر نت" نقلا عن وكالة الانباء اليمينة، ان قوات الجيش تواصل التقدم باتجاه مركز مديرية كتاف، بعد تحريرها للعديد من المواقع في محور البقع، وذلك بعد ان حررت مناطق شاسعة في منطقة رشحة، وبالقرب من منطقة المليل، قدرت بأكثر من10كيلو متر.



واضاف المصدر ان مقاتلات التحالف العربي شنت بالتزامن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية في المناطق ذاتها، مكبدة الميليشيات عشرات القتلى والجرحى. فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأليات الثقيلة، وعدد من الصواريخ الحرارية والموجهة.





خ.س



بنا 0546 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/01/18 - 58 : 08 AM