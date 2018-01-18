استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة جنين جنين في 18 يناير/ بنا / استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة واد برقين، غرب مدينة جنين.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزل الشهيد أحمد نصر جرار (22 سنة) ، واستهدفته بالرصاص، وبقذيفة واحدة على الأقل.



وذكرت مصادر محلية أن الشهيد اشتبك مع قوات الاحتلال مستخدما سلاحا آليا، علما بأن الإعلام العبري يتحدث عن مشاركته في اغتيال الحاخام الإسرائيلي قرب نابلس الأسبوع الماضي.



م خ



بنا 0535 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/01/18 - 41 : 08 AM