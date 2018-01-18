انفجارات تهز مخيم جنين بالتزامن مع تواصل الاحتلال اطلاق نار كثيف بمحيط المدينة جنين في 18 يناير/ بنا / هزت فجر اليوم الخميس، انفجارات عدة مخيم جنين، ومنطقة واد برقين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.



وتزامن ذلك مع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي النيران بكثافة.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية أن الاحتلال قد قصف قبل ذلك منزل الشهيد أحمد نصر جرار بأكثر من قذيفة، ما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.



وعلى الرغم من قيام جرافات الاحتلال بجرف وتدمير منزل الشهيد إلا أن إطلاق النار قد تواصل في المنطقة مع دوي انفجارات دون معرفة التفاصيل بدقة؛ بسبب منع الطواقم الطبية الفلسطينية وسيارات الدفاع المدني من الاقتراب.



وأصيب شاب بعيار ناري في مخيم جنين، وقد تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



و.ش



بنا 0525 جمت 18/01/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/01/18 - 29 : 08 AM