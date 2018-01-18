الأمانة العامة لمجلس التعاون تستضيف اجتماع سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة لليمن الرياض في 17 يناير / بنا / استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء، اجتماعا لسفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون.



وخلال الاجتماع أكد السفراء دعم جهود المبعوث الأممي الرامية الى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأطلع سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر المجتمعين على قرار المملكة العربية السعودية بإيداع 2 مليار دولار، كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني إضافة إلى الوديعة السابقة في البنك البالغة مليار دولار.

ورحب المبعوث الأممي والسفراء بقرار المملكة العربية السعودية الذي يأتي امتدادا لجهود المملكة الرامية لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني، ولما له من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية.

من جانبه استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، الجهود التي تبذلها دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق في كافة المحافظات اليمنية، وأكد موقف مجلس التعاون الداعم لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المشار إليها.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1656 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/01/17 - 20 : 11 PM