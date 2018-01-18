مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري يعقد اجتماعه الثاني برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة المنامة في 17 يناير/ بنا / عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اليوم الاربعاء اجتماعه الثاني برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري.





واكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على أهمية دور المؤسسة خلال المرحلة القادمة وضرورة إنجاز ما تحتاجه من آليات تشريعية وتنظيمية وإدارية، حتى تؤدي الدور المناط بها والمؤمل منها لدعم القطاع العقاري، ليحقق دوره الهام كأحد القطاعات الحيوية غير النفطية في الاقتصاد الوطني البحريني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تنصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة القطاع العقاري من خلال عمل المؤسسة، والتي تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في السوق العقارية، وضمان تحقيق مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المعنيين بالشأن العقاري وتطوير المشاريع العقارية، على نحو يساهم في رفع القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي.



من جانبهم وجه أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري إلى ضرورة تبسيط الاجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار العقاري، والانتقال الإداري والإجرائي السلس درءاً للصعوبات والمعوقات في وجه المستثمرين.



وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مفصل من قبل سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن آخر مستجدات عمل المؤسسة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، إضافة إلى عرض الهيكل التنظيمي المقترح الخاص بالمؤسسة، والذي تمت مناقشته بشكل مفصل مع بعض التعديلات قبل الموافقة عليه، مع مراعاة ملاءمته للميزانيات المرصودة للمؤسسة، حيث إنه وبحسب القانون يجب اعتماده من قبل مجلس الإدارة.



وقد وافق المجلس على إصدار القرارات المنظمة لإصدار التراخيص للمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات، كما وافق على وضع الآليات والاجراءات المنظمة لوضع حساب الضمان، مع تقديم خيارات مالية مرنة ومؤمنة تساعد وتشجع المطور العقاري على الاستثمار في هذا المجال، وتحفظ حقوق المشترين للوحدات العقارية.



يذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري تأسست وفقاً لقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي سيعمل به في شهر مارس القادم، حيث تم التعاقد مع شركة I.D.I. الايرلندية والتي أنيط لها إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم (27) واللوائح الاجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، وغيرها من التراخيص المعنية بها المؤسسة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1740 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/01/17 - 44 : 08 PM