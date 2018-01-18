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هجوم انتحاري بنيجيريا يسفر عن مقتل 12 وإصابة 48 آخرين
2018/01/17 - 24 : 08 PM
مايدوجوري (نيجيريا) في 17 يناير/بنا/ نفذ انتحاريين يشتبه أنهما من جماعة (بوكو حرام) الارهابية فجرا نفسيهما في هجوم في مدينة مايدوجوري بشمال شرق البلاد مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين اليوم الأربعاء.



وقال مسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنو في نيجيريا "إن الانتحاريين نفذا الهجوم في منطقة مونا جاراج على مشارف مايدوجوري محور الصراع مع المتشددين في وقت متأخر من ظهر اليوم".

وأشارت تقارير محلية إلى أن المنطقة يوجد مخيم للنازحين وغالبا ما تكون هدفا لهجمات (بوكو حرام) الارهابية.


خ.أ

بنا 1721 جمت 17/01/2018


عدد القراءات : 98         اخر تحديث : 2018/01/17 - 32 : 08 PM
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