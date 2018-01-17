أمين عام مجلس التعاون: المبادرة الخليجية أساس الحل السياسي في اليمن الرياض في 17 يناير/ بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، مع السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له.





تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع في اليمن، والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإعادة إحياء المفاوضات السياسية للتوصل الى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار الى اليمن، وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل الظروف القاسية التي يعانيها.

وأعرب الأمين العام خلال الاجتماع عن دعم دول المجلس للجهود المستمرة التي يقوم بها المبعوث الأممي في هذا السبيل، مؤكدا أن أي حل سياسي للصراع الدامي في اليمن ينبغي أن يستند الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1719 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/01/17 - 30 : 08 PM