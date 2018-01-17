أمير دولة الكويت وترامب يبحثان القضايا المشتركة ومستجدات الاحداث في المنطقة الكويت في 17 يناير / بنا / تلقى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.





وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ان سمو الشيخ صباح الاحمد أعرب عن تقديره للرئيس الامريكي "على هذا التواصل الذي يجسد أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين".



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بنا 1705 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/01/17 - 11 : 08 PM