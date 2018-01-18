مملكة البحرين تفند مزاعم دولة قطر باختراق مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة المنامة في 17 يناير / بنا / فندت مملكة البحرين مزاعم دولة قطر المتضمنة في مذكرتها الموجهة لمجلس الأمن والتي ادعت فيها اختراق مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



فقد قامت بعثة مملكة البحرين لدى الامم المتحدة بنيويورك بتسليم رد مملكة البحرين على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين الدامغة التي تؤكد عدم حدوث اي اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة للأجواء القطرية، وإلتزامها بالتحليق في الاجواء التي تديرها مملكة البحرين فقط ، وأوردت البعثة تقريراً حول خط سير رحلات الطائرات الاماراتية التي تدعي قطر انها إخترقت مجالها الجوي ويثبت التقرير من خلال تتبع مسار الرحلات إبتعاد الطائرات الإماراتية عن المجال الجوي القطري وان دولة قطر هي من قامت بمخالفة القانون الدولي عندما اعترضت رحلات الطائرات الاماراتية فيما يعكس تصعيدا غير مسؤول وغير مبرر من جانب قطر.

وتطالب مملكة البحرين دولة قطر باحترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم تكرار مثل هذه الأعمال المرفوضة التي تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتهدد الأمن والسلم الدوليين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1644 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 174 اخر تحديث : 2018/01/17 - 47 : 07 PM