مجلس الوزراء اليمني يثمن ايداع السعودية ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي عدن في 17 يناير/بنا/ ثمن مجلس الوزراء اليمني خلال جلسته التي عقدها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المَركزي، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والأقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولاسيما سعر صرف الريال اليمني الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين.







ووجه رئيس الوزراء الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه ومتابعته للأوضاع في اليمن، ومساندته الدائمة للحكومة اليمنية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي والأمني للبلاد.



ووقف مجلس الوزراء على جملة من القضايا والمعالجات الاقتصادية لوقف عملية تدهور سعر صرف الريال اليمني، وفِي مقدمتها إعادة تفعيل اللجان الأربع التي أقرها الرئيس في قراراته السابقة لوضع المحددات العامة لتأمين الاستقرار الإقتصادي، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها المليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة ب 5,2 مليار دولار أمريكي.



وأكد المجلس على قيام البنك المركزي والمؤسسات المعنية والبنوك على تحمل المسؤولية وتفعيل دور الرقابة على الأموال موجها كافة الجهات الحكومية بالتعامل بشفافية مطلقة ونشر المصروفات والإيرادات العامة للدولة للمواطن ومحاربة الفساد.





س.ي



بنا 1626 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/01/17 - 33 : 07 PM