تقديرًا لإنجازهم الكبير في جائزة زايد لطاقة المستقبل.. وزير التربية والتعليم يستقبل فريق مدرسة البيان في المطار المنامة في 17 يناير/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمطار البحرين الدولي فريق مدرسة بيان البحرين الفائز بالمركز الأول في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل عن فئة مدارس قارة آسيا، والذي عاد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد حضوره الحفل الختامي للجائزة، حيث تم الإعلان عن هذا الإنجاز التعليمي الكبير لمملكة البحرين.







وأشاد الوزير بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التعليمية الدولية المشرّفة لمملكتنا الغالية، ويؤكد ما وصلت إليه المسيرة التعليمية المباركة من مستوى متطور في ظل دعم ومساندة القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، ويعكس الجهود المبذولة من مدرسة البيان للارتقاء بخدماتها التربوية والتعليمية، ودعم الابتكار الطلابي في مجال الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء، مهنئًا الشيخة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي رئيسة مجلس إدارة المدرسة وجميع أعضاء مجلس الإدارة والهيئتين الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز المتميز، متمنيًا للمدرسة مزيدًا من التوفيق والنجاح.



وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في توفير كل أوجه الدعم والمساندة لقطاع التعليم الخاص، بما في ذلك احتضان الطاقات الطلابية المتميزة في مختلف مجالات الموهبة والإبداع من المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس الحكومية من خلال البرامج المتخصصة في مركز رعاية الطلبة الموهوبين، باعتبار هؤلاء الطلبة المبدعون والموهوبون ثروة وطنية لا بد من إيلائها كل العناية والاهتمام.



من جانبها قالت الشيخة الدكتورة مي العتيبي إن مدرسة البيان تشرفت برفع اسم مملكة البحرين في هذه الجائزة المرموقة التي تعتبر إحدى أهم المسابقات العلمية على المستوى الدولي، إذ استطاع فريق المدرسة نيل صدارة المدارس الآسيوية بعد تفوق مشروعه العلمي في التصفيات النهائية على مشروعات مقدمة من الصين والفلبين والهند، ضمن أكثر من 1800 مشروعًا مشاركًا من مختلف دول العالم، مثمنةً دعم واهتمام سعادة وزير التربية والتعليم بمشاركة المدرسة في هذا المحفل العالمي، وحرصه على استقبال الطلبة في المطار، تقديرًا لما حققوه من إنجازٍ كبير.



حضر الاستقبال الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج، وعدد من منتسبي مدرسة بيان البحرين، وأولياء أمور الطلبة الفائزين.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1610 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/01/17 - 22 : 08 PM