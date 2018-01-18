تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بإصلاح المنازل المتضررة في بوري..وزارة الأشغال: انجاز 6 منازل بشكل كامل وتقدم متسارع في بقية المنازل المنامة في 17 يناير/ بنا / تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإصلاح المنازل المتضررة جراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري تمكنت الوزارة من استكمال أعمال الصيانة بشكل كامل في عدد 6 منازل.



وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بهذه المنازل من ناحية الترميم والصباغة واستبدال النوافذ والأبواب والأعمال الكهربائية وغيرها من الأعمال بعد مضي شهرين على بدء الأعمال في هذه المنازل في 14 نوفمبر 2017.

وأكد سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قد عكفت على البدء الفوري في أعمال الصيانة منذ صدور أمر سمو ولي العهد حيث قسمت العمل في المنازل إلى ثلاث فئات حسب مواعيد تسليمها من قبل المحافظة الشمالية إذ تضم الفئة الأولى 4 منازل والفئة الثانية 12 منزلا والفئة الثالثة 7 منازل، حيث أن المنازل الأربعة الأولى التي تسلمتها الوزارة تم بدء العمل عليها في 14 نوفمبر الماضي وقد وصلت نسب الإنجاز فيها إلى أكثر من 75% وأحدها تم استكماله بشكل كامل بعد إجراء التصليحات اللازمة في المبنى، في حين أن 12 منزلا تسلمتها الوزارة في 28 نوفمبر تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 30% و100% في ظل التقدم المتسارع في العمل في الأسابيع الماضية حيث تم الانتهاء من العمل في 5 منازل وتجاوزت نسبة الإنجاز في اثنين ضمن المرحلة الثانية 90% وبقية المنازل الخمسة المتبقية ضمن المرحلة الثانية قارب العمل فيها أيضا على الانتهاء في ظل نسبة إنجاز تجاوزت 70%. أما المنازل السبعة المتبقية ضمن المرحلة الثالثة فقد تم مباشرة العمل فيها بعد استكمال الإجراءات الفنية والرسمية اللازمة وصدور الموافقات من إدارة التنمية الحضرية.

ووجه الوزير إلى الاستمرار في تسريع العمل في الفترة المقبلة لكي يتم إنجاز جميع المنازل حسب الخطة المقرر لها بما يمكن الأهالي الذي مازالوا متواجدين خارج منازلهم من سرعة العودة إليها، في الوقت الذي تم مباشرة الأعمال في بعض المنازل بوجود الأهالي وذلك في الأجزاء المتضررة منها.

وبين سعادة الوزير أن الوزارة باشرت عملها من خلال فريق العمل المكون من شئون الأشغال وشئون البلديات لتنفيذ أمر سمو ولي العهد حفظه الله، مؤكدا على تنسيق الجهود مع المحافظة الشمالية ومع مختلف الأجهزة المعنية لإنجاز هذه المهمة الوطنية التي تعكس اهتمام قيادة البلاد الحكيمة حفظها الله وحرصها على أمن المواطن وتوفير الخدمات المتكاملة للجميع.

وشدد سعادة الوزير على الجهات المعنية في الوزارة بضرورة بدء العمل في جميع المنازل المتبقية في المرحلة الثالثة بعد استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بها، مشددا على ضرورة الاستمرار في تفقد سير العمل مع المقاولين الذين تم تعيينهم لمباشرة الأعمال الفورية للصيانة والترميم، مؤكدا على ضرورة السير وفق الخطة الموضوعة للأعمال الانشائية للتمكن من إنجاز الصيانة في أسرع وقت ممكن.

بدوره أوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. رائد الصلاح أن المعوقات التي حالت دون البدء في بعض المنازل خلال الفترة الماضية قد تم تذليلها ما سيمكن من استكمال العمل في المنازل المبقية وفق الخطة الموضوعة وذلك في ظل تعاون الجهات المعنية بإنجاز أعمال الصيانة، مبينا أن هذا التعاون قد انعكس في تقدم وسرعة إنجاز أعمال الصيانة.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1544 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/01/17 - 53 : 06 PM