وزير الخارجية الاثيوبي يلتقي نظيره المصري ويؤكد علاقات البلدين لا تقتصر على نهر النيل فقط أديس أبابا في 17 يناير/بنا/ التقى وزير الخارجية الأثيوبي الدكتور ورقنه غبيهو اليوم بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا بوزير الخارجية المصري سامح شكري حسب ما نقلت وكالة الانباء الاثيوبية (ينا).





ومن خلال اللقاء أكد الوزير الإثيوبي بأن "علاقات البلدين لا تقتصر على نهر النيل ولها جذور تاريخية طويلة الأمد والتي توسع إمكانيات التعاون الجاد بين البلدين"، مضيفا "أن الزيارة لا تتعلق فقط بالماضي بل ايضا بالحاضر والمستقبل للبلدين وشعبيهما".



وأشار الوزير إلى أن الإجتماع السادس للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين سيكون مفيدا في استعراض الإتفاقيات القائمة بجانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون.



ومن جانبه قال وزير الخارجية المصرى سامح شكري إن "الزيارة تعزز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتجارة والاستثمار والتعدين والصناعة وغيرها"، مؤكدا "أن التعاون بين البلدين سيكون له أهمية كبيرة لتحقيق السلام والإستقرار في المنطقة"، وفي ذات الوقت أشار شكري إلى "أن اللجنة الوزارية المشتركة الحالية تعقد على مستوى رؤساء البلدين لأول مرة والذي يظهر على مدى التزام الجانبين لمواصلة التعاون والتفاهم بينهما".



ومن جانب آخر نقلت وكالة الانباء الاثيوبية ان "رئيس الوزراء هيل ماريام دسالين قد توجه بعد ظهر اليوم الاربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية المشتركة بين اثيوبيا ومصر".



وسيحضر الوفد الاثيوبي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء هايلماريام دسالين اجتماع اللجنة المشتركة والتي تبدء غدا على مستوى الزعماء.



ومن المتوقع أن يقيم الاجتماع التقدم الذى تم تحقيقه عقب الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ ثلاث سنوات في مجالات التعليم والصحة والزراعة.



خ.أ



بنا 1528 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/01/17 - 51 : 06 PM