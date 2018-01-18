رئيس شئون الجمارك يستقبل وفدا من الجمارك الأردنية المنامة في 17 يناير/ بنا / استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك وفداً من دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية العاملة في مركز حدود العمري بالمملكة الأردنية الهاشمية والمحاذي للمملكة العربية السعودية.







ورحب رئيس شئون الجمارك بالوفد، مقدما نبذة تعريفية عن عمل كبائن جمارك مملكة البحرين بالدخول والخروج ومهام ساحة التفتيش بالمنفذ البري في جسر الملك فهد ونبذة تاريخية عن جسر الملك فهد منذ افتتاحه ومراحل التطور والطموحات المستقبلية للجسر،



كما تم خلال اللقاء استعراض تجربة الجمارك البحرينية والسعودية في مجال التفتيش عبر الكبائن المطبق بين البلدين الشقيقين في المنفذ البري بجسر الملك فهد.



وأعرب وفد دائرة الجمارك الأردنية عن شكره وتقديره لشئون الجمارك بمملكة البحرين على تعاونهم في تبادل الخبرات والتجارب بهدف الارتقاء بالعمل الجمركي بين البلدين.



حضر اللقاء عدد من المدراء العامين والمدراء بشئون الجمارك.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1506 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 166 اخر تحديث : 2018/01/17 - 26 : 06 PM