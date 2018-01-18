تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء .. الوزير ميرزا يتفقد مركز المحرق لخدمات المشتركين المنامة في 17 يناير/ بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، قام الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بجولة تفقدية لمركز المحرق لخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء يرافقه الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من المسئولين، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العمل في مختلف إدارات الهيئة، حيث التقى الوزير بالمراجعين واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم ونوعية الاعمال التي يطمحون الى تطويرها.





وقال وزير شئون الكهرباء والماء الى أن زيارته تأتي للاطلاع ومتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الهيئة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وينطلق في هذه الزيارات الميدانية من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يؤكد سموه دائما على المسؤولين بالنزول الى مواقع العمل وتلمس احتياجات المواطن ومستوى ما يقدم له من خدمات.



وأثنى على جهود العاملين بالمركز وقال : اننا في هيئة الكهرباء والماء نستمد الرضا عن خدماتنا من ملاحظات المشتركين وطموحاتهم في تقديم الافضل وأنه من ضمن قياسات الأداء هو مؤشر رضا المشتركين الذي توليه الهيئة كل الأهمية، وهناك متابعة مستمرة لتحقيق أعلى مستوى للجودة في الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور والمواطنين.



وأشار الدكتور ميرزا الى أهمية التواصل مع المواطنين لمعرفة ظروفهم الخاصة موضحاً أن كافة المسئولين في الهيئة وعلى كافة المستويات لا يألون جهداً في ايجاد الحلول التوافقية لكافة المواضيع المتعلقة بالكهرباء والماء، مؤكداً أن هيئة الكهرباء والماء ماضية في تحسين الأداء وتقديم الخدمات الأفضل للمشتركين.



وأكد الدكتور ميرزا أن الهيئة تحرص على أن تكون خدماتها محل ثقة لدى المشتركين ومتواكبة مع ما يتحقق في مملكتنا من انجازات مضيفاً أننا في الهيئة حرصنا على أن تكون خططنا الاستراتيجية تتماشى مع الخطة الاقتصادية 2030 موجهاً الشكر والتقدير للموظفين والمسئولين العاملين في مركز المحرق وجميع مراكز الخدمة بهيئة الكهرباء والماء على ما يقومون به مجهود كبير في خدمة المواطن والمقيم في مملكة البحرين.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1504 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 150 اخر تحديث : 2018/01/17 - 12 : 06 PM