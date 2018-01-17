فيروس أنفلونزا ( اتش1ان1) يتسبب بوفاة 45 شخصا في تونس تونس في 17 يناير /بنا/ تسبب فيروس انفلونزا الخنازير في تونس في وفاة 45 شخصا منذ بدء موجة البرد الموسمية.







وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إنصاف بن علية إن 45 حالة وفاة كانوا أصيبوا بفيروس الإنفلونزا الموسمية (إتش.1.إن1.)، ومن بينها (إتش.3.إن2.) ومعظم حالات الوفاة شملت أشخاصا في العقد الخامس من أعمارهم أغلبهم من المصابين بأمراض مزمنة ولم يتم حقنهم باللقاح المقاوم للنزلة الموسمية.



وتوقعت أن ينخفض عدد المرضى المصابين بالفيروس في شهر فبراير المقبل في حال لم تشهد البلاد تقلبات مناخية حادة.



وطرحت وزارة الصحة في وقت سابق نحو 300 ألف لقاح للحد من انتشار فيروس النزلة الموسمية مع بدء موجة البرد القارس في مطلع ديسمبر الماضي.



ويعد فيروس الإنفلونزا (إتش.1.إن1.) أحد أكثر الأنواع المسببة للإنفلونزا لدى البشر، وبعض أنواعه مستوطنة في الخنازير والطيور.



س.ي



بنا 1501 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/01/17 - 34 : 06 PM