14 شهيدا فلسطينيا 858 جريحا في قطاع غزة منذ اعلان الرئيس الامريكي بشان القدس

غزة في 17 يناير/بنا/سقط في قطاع غزة 14 شهيدا واصيب 858 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صدور قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس في السادس من ديسمبر الماضي.



واوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء ان جميع الشهداء من الذكور ومنهم شهيد شاب مبتور القدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى ابراهيم ابو

ثريا.



وبينت ان أربعة فلسطينيين استشهدوا شمال قطاع غزة في حين استشهد سبعة آخرون في (مدينة غزة) فيما سقط شهيدان بالمحافظة الوسطى في مقابل شهيد واحد سقط بمحافظة

(خانيونس) جنوب القطاع.



وحول الجرحى الفلسطينيين ذكرت ان إجمالي المصابين بلغ 858 شخصا من بينهم 180 طفلا و12 امرأة مشيرة الى انه بذلك تصل نسبة الجرحى من النساء والأطفال الى

3ر22 بالمئة.



واكدت ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 15 سيارة اسعاف وأصابتها بأضرار بالغة الأمر الذي أعاق عمل الطواقم الميدانية.





س.ي



بنا 1414 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/01/17 - 20 : 05 PM