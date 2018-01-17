وزير الشؤون الاسلامية السعودي : نصرة القدس فرض لازم لا محيد عنه القاهرة في 17 يناير/بنا/ أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أن نصرة القدس فرض لازم لا محيد عنه وهي عقيدة ماضية وشريعة راسخة.

وقال في كلمة القاها اليوم في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس المنعقد في القاهرة أن المملكة العربية السعودية تؤيد هذا الاهتمام من الأزهر الشريف بالقدس، وتعد أن الواجب الكبير هو الوقوف الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وإن المملكة راعية الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين قائمة اليوم بواجبها الإسلامي وبواجبها العربي بحماية القدس من كل الأخطار، ومنها تهويده أو جعله عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني.



ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية لنصرها للقضية الفلسطينية ولفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر على دعوته لإقامة هذا المؤتمر العالمي، ولبيانه المهم في حينه تُجاه الخطوة الأمريكية الباطلة شرعاً وقانوناً.



واوضح أن بيت المقدس بناه العرب اليبوسيون وسكنوه وعمروه وكانت هذه الأرض المباركة هي أرض إبراهيم ــ عليه السلام ــ وهي أرض الأنبياء من بعده، مشيراً إلى أن القدس مرتبط بعقيدتنا الإسلامية وبولائنا لأنبياء الله وبإيماننا بهم، وقد عظَّم الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى بربطه بالمسجد الحرام فهما شيء واحد في الإيمان والقداسة.



وقال الشيخ صالح آل الشيخ إن نصرة القدس فرض لازم لا محيد عنه فهي عقيدة ماضية، وإن النصرة شريعة في الإسلام راسخة، وإن راعي السياسة ينتصر للقدس بأخذ الحق بقوة الفعل والمسؤولية، قوة الممكن والمتاح والأخذ بقاعدة توازن القوى، مبيناً أن العلماء هم حملة رسالة لا صناع سياسة وهم ورثة الأنبياء ينتصرون للقدس وللمسجد الأقصى بإبقاء الإيمان بالله ورسوله ودين الإسلام قوياً صلباً في روح جماهير الأمة، وقال إن واجبنا أن نعرض الحق الثابت المجرد من تأثير الزمان حتى يبقى الحق ولا يموت.



ويناقش (مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس) آليات عملية تنتصر لكرامة الفلسطينيين ولكرامة العرب والمسلمين تحمي أرضهم وتحفظ هوية المقدسات الدينية وتصد الغطرسة الصهيونية التي تحدت العرب والمسلمين والعالم وكذلك القرارات الدولية.





س.ي



بنا 1359 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 151 اخر تحديث : 2018/01/17 - 20 : 05 PM