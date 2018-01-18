سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد أهمية التعاون بين المحافظة والمديرية لتحقيق الاستقرار والطمأنينة للمواطنين المنامة في 17 يناير / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية العميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية وذلك في مكتب سموه بالمحافظة الجنوبية.



وقد هنأ سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في بداية اللقاء العميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية على توليه منصبه الجديد مشيداً سموه بالإسهامات والإنجازات الأمنية التي يقدمها العميد حمد المري في العديد من المواقع والواجبات الأمنية المختلفة الأمر الذي سيشكل توليه إدارة مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إضافة نوعية للأمن وترجمة بارزة للخبرات والكفاءة التي يتمتع بها في خدمة أهالي المحافظة وكافة أرجائها.

كما أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية مواصلة سموه في تحقيق رؤى وتطلعات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من تظافر للجهود وعمل مشترك بين المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية لترسيخ دعائم الأمن المجتمعي وتحقيق الشراكة المجتمعية المحققة للاستقرار والطمأنينة في مختلف ربوع المحافظة الجنوبية.

وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية خلال اللقاء إلى أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية الساعد الأيمن الذي تباشر من خلاله المحافظة البرامج والخدمات الكفيلة بتحقيق عناصر الوقاية والسلامة للمواطنين، علاوة على دور بلدية المنطقة الجنوبية كشريك استراتيجي معزز وفق منظور توحيد الجهود للعمل والمضي قدماً في طريق من أجل هدف واحد يلبي احتياجات المواطنين ويحقق لهم ما يتطلعون إليه من رفعة وازدهار.

من جانبه عبر العميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على دعمه وترحيبه مؤكداً لسموه مضاعفة العمل المشترك والارتقاء به وفق المبادرات التي يطمح إلى تحقيقها سموه من رفعة ونماء للمحافظة الجنوبية من مختلف الجوانب والاصعدة.

حضر اللقاء السيد صلاح محمد شهاب مدير إدارة المعلومات والمتابعة والسيد احمد علي الجلاهمة اداري مكتب سمو المحافظ.



ن.ف/ع ع



بنا 1332 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/01/17 - 40 : 04 PM