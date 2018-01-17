مركز الجوهرة يعلن فتح باب التسجيل لمؤتمر الرابطة العربية للبحوث الوراثية المنامة في 17 يناير / بنا / أعلنت الدكتورة غادة الخفاجي الرئيس المشارك لمؤتمر "الوراثة البشرية، ما فوق الوراثة، والجينوم الشخصي" (Human Genetics, Epigenetics, and Personalized Genomics) عن فتح باب التسجيل للمؤتمر الذي ينطلق في 17 مارس ويستمر لغاية 18 مارس 2018، في مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي في مملكة البحرين.

واشارت إلى أن المؤتمر وهو الأول من نوعه والذي يعقد بتنظيم من مركز الاميرة الجوهرة للطب الجزيئي والأمراض الوراثية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يأتي ضمن نشاط الرابطة العربية للبحوث الوراثية التي تتخذ من مركز الأميرة الجوهرة مقراً لها.

ويشارك في المؤتمر متحدثون بارزون من مختلف انحاء العالم كالولايات المتحدة الامريكية، النمسا، سويسرا واليابان وكذلك مختلف الدول العربية كمملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، الكويت، مصر، العراق، لبنان، السودان والاردن.

وقال رئيس المؤتمر ومدير مركز الجوهرة الأستاذ الدكتور معز بخيت إن المؤتمر يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لمركز الاميرة الجوهرة الابراهيم للطب الجزيئي في تعزيز ثقافة الطب الوراثي في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون مع الباحثين والأطباء المتخصصين في هذا المجال، ونشر الوعي بين المواطنين حول ثقافة الطب الوراثي، وعلى هذا الأساس ساهم مركز الاميرة الجوهرة في تأسيس رابطة أبحاث الجينات العربية وتبنى احتضان مقرها.

ويوفر المؤتمر منصة مهمة للأطباء السريريين للتعرف على الوراثة الطبية وأهمية الجينات والجينوم الشخصي في سبيل الوصول الى الرعاية المتقدمة اعتماداً على تركيبة الجينوم للمرضى.

وفي جانب متصل، أوضحت الدكتورة غادة الخفاجي أن المؤتمر يقدم أوراق عمل وحلقات نقاشية عن التطورات الحديثة في طب الجينوم الشخصي وأنماط الجينوم بين العرب، بهدف رفع مستوى المعرفة واستشراف الابتكارات والتطورات الحديثة في الوراثة البشرية وأخلاقيات البحوث السريرية، إلى جانب خلاصة الخبرة الإقليمية في فحص الأطفال حديثي الولادة.

واضافت أن المؤتمر يسلط الضوء لأول مرة في العالم العربي على "علم ما فوق الوراثة"، ودوره في التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي في تطور الأمراض المزمنة، وهو علم جديد ومثير لم يطرح في المؤتمرات العربية في وقت سابق.

ويجمع المؤتمر علماء الوراثة الطبية والجزيئية والأطباء والعلماء والباحثين وغيرهم من المهنيين الصحيين والشركات ذات الاهتمام بهذا العلم حيث يمكنهم التفاعل وبناء علاقات مهنية مثمرة.

ويقام على هامش المؤتمر ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي تنظمها الرابطة العربية للبحوث الوراثة في خطوة لتأسيس شبكة قوية ومنتجة وفعالة للبحث والتعليم في علم الوراثة في العالم العربي.



خ ب ف/ع ع



بنا 1156 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/01/17 - 00 : 03 PM