محافظ العاصمة يهنئ مدرسة بيان البحرين بتحقيقها جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل العالمية المنامة في 17 يناير/بنا/ هنأ محافظ محافظة العاصمة معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، سعادة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين، بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل العالمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عن مشروعها ECOLAB360، المتأهل للمرحلة النهائية من بين 1800 مشروع من أنحاء العالم.



مؤكداً معاليه أن هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية لبناء مستقبل مشرق وزاهر للمملكة، ويتناغم مع دور الحكومة الموقرة في دعم الحركة التعليمية تحقيقاً لرؤية البحرين 2030.



كما أثنى معالي المحافظ على مشروع ECOLAB360 الذي يقوم على توعية الطلبة والمجتمع المحيط بممارسات وتكنولوجيا الاستدامة من خلال 5 عناصر وهي الطاقة المتجددة، التقليص، التدوير، إعادة الاستخدام ونشر الوعي، مثمناً جهود أعضاء الفريق المكون من 13 طالباً وطالبة لدورهم الكبير في تحقيق هذا الإنجاز المتميز على مستوى العالم.



وأشاد معاليه بالمساعي الجليلة التي تبذلها رئيسة مجلس إدارة المدرسة لمساندة ودعم الحركة التعليمية في المملكة من خلال بناء صرح تعليمي متميز متمثلاً في مدرسة بيان البحرين، ومعرباً معاليه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكافة منتسبي وطلبة المدرسة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1122 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/01/17 - 28 : 02 PM