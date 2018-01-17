برعاية رئيس المجلس الاعلى للصحة..الانطلاق الرسمي لفعاليات مؤتمر مايو كلينك بـ 12 جلسة المنامة في 17 يناير /بنا/ تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفه، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس اللجنة الطبية العليا، أطلق مركز محمد بن خليفه لأمراض القلب، وبالتعاون مع مركز مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر مايو كلينك لأمراض القلب والشرايين والذي سيستمر للفترة من 16 حتي 20 يناير، في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، والذي يتزامن مع أقامته تنظيم معرض متخصص لشركات أدوية عالمية تعرض لأول مرة أحدث الادوية والعلاجات المتخصصة في هذا الجانب، بحضور حوالي 250 طبيبا واستشاري قلب منهم 150 دكتورا من خارج البحرين ، بالإضافة الى نخبة من الاطباء والمتخصصين من مختلف مستشفيات البحرين وعدد من طلبة الطب في جامعة الخليج العربي والجامعة الايرلندية.





وأشار استشاري أمراض وجراحة القلب، المنسق العام للمؤتمر الدكتور هيثم أمين ، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن المؤتمر هذا العام وفي نسخته الخامسة ، يشهد نقلة نوعية في المادة العلمية التي سيطرحها المؤتمر ، وفي مناقشة الحالات المستعصية لإمراض القلب ، وكذلك في عرضه لأخر التطورات والمستجدات في أمراض القلب ، والعيوب الخلقية للقلب لدى الاطفال ، وكذلك سيتم عرض آخر العلاجات والتقنيات الجراحية في هذا الجانب.



وأوضح أمين أن عددا من المختصين من مركز مايو ، قاموا أمس بزيارة ميدانية لمجمع السلمانية الطبي ومركز محمد بن خليفة لإمراض القلب ، وعاينوا عددا من الحالات المستعصية ، منها 6 حالات في مجمع السلمانية ، و6 حالات في مركز القلب في المستشفى العسكري ، وقاموا بمعاينة الحالات وتبادل المعرفة العلمية الطبية حولها ، وقدموا الاستشارات اللازمة لها.



وأشار أمين الى أن المؤتمر سيناقش آخر المستجدات في علاج تصلب الشرايين ، وأمراض القلب ، وأمراض الصمامات ، وشرايين القلب وعضلة القلب ، ويعرض لأخر العمليات التي تم أجرائها في مركز مايو كلينك بنجاح خلال عام 2016 وخصوصا عمليات العيوب الخلقية لدى الاطفال.



من جانبه أكد أحد أكبر استشاري جراحة القلب في مركز مايو كلينك لإمراض القلب في أمريكا ، البروفسور يوسف معلوف ، في تصريح لـ (بنا) أن الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الخبراء من مايو كلينك أمس الى مجمع السلمانية ، ومركز محمد بن خليفة ، تعد أحدى ثمرات التعاون الطبي للمؤتمر ، مؤكدا أن تم معاينة الحالات المستعصية ، والاتفاق مع الكوادر البحرينية على آليات العلاج الناجحة لها ، بعد أن تم عرض الحالات والتشخيص من الاطباء البحرينيين ، والتي كانت متخصصة جدا وتطابق تشخيصات الاطباء في مايو كلينك .



ويعقد هذا المؤتمر الدولي الهام بمملكة البحرين للسنة الخامسة على التوالي، حيث استقطبت النسخة السابقة ما يزيد على 300 مشارك من الأطباء العالميين والمحليين. وسيشارك في نسخه هذا العام 14 محاضرا من مايو كلينيك الامريكية ، يقومون بإلقاء 34 محاضره يستعرضون من خلالها بشكل شامل جميع الجوانب المتعلقة بأمراض القلب وشرايين القلب وفشل عضله القلب، وأمراض صمامات القلب، العيوب الخلقية للقلب، واضطرابات النبض مع التركيز على طرق التشخيص المتقدمة والعلاج لمثل هذه الحالات ، كما أنه سيلقي الضوء على أهم التطورات المستحدثة في مجال العلاجات الجراحية والتداخلية ، باستخدام قسطره القلب.



وتتميز نسخة هذا العام بإضافة محاضرات متخصصة في تشخيص أمراض القلب باستخدام الموجات الصوتية، سوف تشمل مناقشة الأساسيات والجديدة في هذا المجال وبالخصوص تشخيص أمراض الصمامات والأسباب المختلفة لتضخم عضلة القلب وتطبيقات استخدام الموجات الصوتية في الإعداد وتسهيل عمليات القلب الجراحية أو التداخلية باستخدام القسطرة .



كما تمثل نسخة هذا العام فرصة فريدة لأطباء القلب الذين يسعون للحصول على البورد الأمريكي في أمراض القلب، حيث تم إضافة محاضرات خاصة يتم خلالها مناقشة أهم مواضيع الامتحان بطريقة الأسئلة متعددة الاختيارات لتماثل نمط الامتحان، وتعد الطريقة الأمثل للاستعداد لهذا الامتحان أو ما يعادله عالميا. وتوفر مثل هذه المحاضرات الفرصة لأطباء القلب لاختبار مستوى المعلومات المتعلقة بمختلف تخصصات أمراض القلب في جو علمي خال من التوتر وتتيح للطبيب فرصة التقييم الذاتي مقارنة بالمستوى العالمي.



وفي إطار التبادل المشترك للخبرات بين مركز محمد بن خليفة لأمراض القلب ومايو كلينيك يقوم قسم كهربية القلب في المركز باستضافة د.بيتر برادي رئيس وحدة كهربية القلب في مايو كلينيك لزيارة معمل قسطرة كهربية القلب في المركز ، وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها ، وستشمل القيام بعدد من عمليات قسطرة كهربية القلب وزراعة المنظمات بالتعاون مع أطباء كهربية القلب في البحرين.



وتوفر اقامه هذا المؤتمر على أرض مملكة البحرين الفرصة لأطباء القلب في البحرين والمنطقة للاستفادة من المحتوى العلمي المتطور لهذا المؤتمر بدون تكبد عناء السفر والتكاليف المادية المصاحبة، ويسهم بشكل فعّال في الارتقاء بمستوى الأطباء مما ينعكس بشكل مباشر في تحسين مستوى العناية والعلاج لمرضى القلب في البحرين والدول المجاورة.



كما ان تنظيم هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتواصل للقيادة الرشيدة بتطوير الأطباء في البحرين عموما وأطباء القلب بشكل خاص. كما أنه يعكس المثابرة على التعليم الطبي المتواصل والتميز لدى مركز محمد بن خليفه لأمراض القلب. وإن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم لمركز محمد بن خليفه متمثلا في رئيس المركز الدكتور ريسان البدران ويمثل شهادة على التزام المركز بأهدافه و خططه لتطوير أطباء القلب والعناية بمرضى القلب في البحرين و منطقة الخليج العربي.





خ ب ف/خ.س



بنا 1121 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/17 - 23 : 02 PM