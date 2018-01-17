سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من القيادة السعودية المنامة في 17 يناير/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الاخوية النبيلة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أعرب سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تضمنته برقية سموه من مشاعر أخوية كريمة تجاه البلد الشقيق، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.







أ.ا.ش/م خ



بنا 1117 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/01/17 - 21 : 02 PM