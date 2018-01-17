الأمن الإذاعي يناقش إجراءات السلامة المطلوبة في الإجازات المنامة في 17 يناير/ بنا / يناقش برنامج "الأمن" الإذاعي في حلقته التي تذاع غداً "الخميس"، إجراءات السلامة المطلوبة، خصوصاً في فترة الإجازات، حيث يستضيف البرنامج عبر الهاتف عدداً من المسئولين المعنيين في إدارات وزارة الداخلية.



برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين، ويبث كل خميس في الساعة الواحدة ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم شيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675، زين88263، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على الهواء مباشرة، عبر قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain.



ن.ف/م خ



بنا 1108 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/17 - 13 : 02 PM