رئيس محكمة التمييز يستقبل الباحثة شيخة العليوي المنامة في 17 يناير/بنا/ استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه الباحثة في مجال حقوق الإنسان شيخة أحمد العليوي، وذلك بمناسبة إهدائها إلى سعادته نسخة من كتاب أعدته بعنوان "حق الإنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني".

وقد أثنى سعادته على جهود الباحثة المتميزة التي تؤكد ارتباط البيئة بحقوق الإنسان لما تمثله البيئة من قاسم مشترك بالنسبة إلى مختلف القضايا والمشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، متمنيًا لها التوفيق في مسيرتها البحثية والمهنية.



من جانبها، أعربت الباحثة شيخة العليوي عن شكرها وتقديرها للاستقبال الذي حظيت به، وللجهود التي يبذلها سعادته في دعم طلبة العلم والباحثين في المملكة.





أ.ا.ش/م خ



بنا 1052 جمت 17/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/17 - 58 : 01 PM