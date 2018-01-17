قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض وتدمر صاروخًا بالستيًا أطلق باتجاه جازان من قبل المليشيات الحوثية الرياض في 16 يناير / بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه مدينة جازان السعودية.







ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي رصدت مساء هذا اليوم عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي.



وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعّاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.





م.ح.



بنا 2036 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/01/16 - 59 : 11 PM