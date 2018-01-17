أمن الدولة بالسعودية تعلن مقتل مطلوب متورط بعدد من الجرائم الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف الرياض في 16 يناير / بنا / أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية اليوم عن مقتل مطلوب متورط بعدد من الجرائم الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.







ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسئول برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية أمس المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية/ عبدالله ميرزا القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة تحمل لوحات غير صحيحة، وعند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.



وأشار المصدر الى انه قد ضبط داخل السيارة‏: 1 - سلاح رشاش كلاشنكوف. 2 - مسدس جلوك عيار ( 9 ) ملم. 3 - عدد ( 94 ) طلقة رشاش. 4 - عدد ( 14 ) طلقة مسدس.

5 - مانع وميض. 6 - حامل معدات. 7 - بدلة عسكرية. 8 - عدد ( ‏4 ) أقنعة وجه.







م.ح.



بنا 1934 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/01/16 - 51 : 10 PM