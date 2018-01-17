وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع مع امين عام المنظمة السياحة العالمية مدريد في 16 يناير/ بنا / عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماعا اليوم مع أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولولاكشفيلي، لمناقشة سبل التعاون بين المنظمة والهيئة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن حمود ال خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.







وخلال الاجتماع هنأ سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة الأمين العام على توليه المنصب الجديد، كما تم مناقشة ابرز سبل التعاون التي من شأنها ان تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة العائلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وذلك في ظل استراتيجية الهيئة الهادفة لتطوير وتعزيز القطاع السياحي والتي تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للملكة لعام 2030.



والجدير بالذكر ان مملكة البحرين، متمثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، قد حازت على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للفترة ما بين 2018 وحتى 2021، وذلك تكليلاً للمساعي والجهود التي بذلتها الهيئة في تنمية قطاع السياحة على الصعيد المحلي وإيماناً من دول الأعضاء بإمكانية تمثيل المملكة لمنطقة الشرق الأوسط على أفضل وجه علاوة على تطوير الحراك السياحي في دول المنطقة.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1832 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 121 اخر تحديث : 2018/01/16 - 42 : 09 PM