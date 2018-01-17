الجبير: إيران مصدر الصراعات الأكبر في المنطقة نتيجة سلوكها في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بروكسل في 16 يناير / بنا / أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مباحثاته مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز،اليوم، كانت مثمرة وتناولت الأوضاع الإقليمية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن.







ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله في مؤتمر صحفي مع ريندرز "أن إيران تعد مصدر الصراعات الأكبر في المنطقة، نتيجة سلوكها في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول".



وقال:" على إيران أن تقرر إذا ما كانت ثورة أو دولة، فإذا كانت ثورة يمكننا التعامل معها، وإذا كانت دولة مؤسسات فعليها أن تتقيد بالقوانين الدولية، وتحترم مبدأ حسن الجوار وتتوقف عن التدخلات في شؤون الدول، وتكف عن دعم وتمويل الإرهاب"، مضيفا "وجهنا رسالة واضحة إلى إيران بأن سلوكها غير مقبول".



وأشار إلى أن الاتفاق النووي بحاجة إلى تحسين، خاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لتخصيب اليورانيوم.



وفي رد على سؤال حول الأوضاع الإنسانية في اليمن حمل الجبير ميليشا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية، فهي من اختطفت البلاد وأرسلت الأطفال كجنود في ساحات المعارك.



وأشار إلى أن الموانئ اليمنية مفتوحة لاستقبال المساعدات الإغاثية، وأن المملكة العربية السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وسوف تواصل القيام بذلك.



من جانبه، أكد وزير الخارجية البلجيكي ، أن التنسيق بين السعودية وبلجيكا قائم في مختلف المجالات، وتقدم بالشكر للسعودية على دورها في توحيد صف المعارضة السورية، وجهودها الإنسانية في اليمن.



وفي الشأن الإيراني، أوضح وزير الخارجية البلجيكي أنه جارٍ البحث عن سبيل للتعامل مع إيران، وبرنامجها للصواريخ الباليستية وتأثيرها الإقليمي.





م.ح.



بنا 1831 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2018/01/16 - 44 : 09 PM