الخدمة المدنية يعقد ورشة تعريفية بمتطلبات الدراسات التنظيمية المنامة في 16 يناير/ بنا / يعقد ديوان الخدمة المدنية يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير 2018م، ورشة تعريفية للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان لشرح المعلومات والبيانات المطلوبة منهم عند تقديم الطلبات المتعلقة بدراسات الوظائف والهياكل التنظيمية.







وأوضحت السيدة أمينة أحمد القعود مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية أن عقد هذه الورشة يأتي ضمن مبادرات وتوجهات ديوان الخدمة المدنية لإجراء مراجعة دورية ومستمرة لطبيعة الطلبات الواردة له من مختلف الجهات الحكومية بهدف تطوير العمل وتحسين كفاءة العمليات واختصار الخطوات وتنظيمها مما يسهم في تخفيف حجم العمل غير المرغوب به وتسريع وقت الإنجاز وزيادة الجودة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو تقليص النفقات والاستغلال الأمثل للموارد.



وأضافت القعود أنه تم إعداد استمارة لتوضيح متطلبات الدراسات التنظيمية بصورة واضحة وسلسلة تهدف لتسهيل عملية تقديم الطلبات على الجهات الحكومية، بناءً على التغذية الراجعة من الجهات الحكومية خاصة في ظل توجيهات الإدارة العليا بالديوان لفتح قنوات الإتصال مع الجهات وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات في سبيل الارتقاء بالخدمة المدنية.



واختتمت مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية السيدة أمينة أحمد القعود حديثها بدعوة الجهات الحكومية لحضور الورشة لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالأداء الحكومي.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1752 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 115 اخر تحديث : 2018/01/16 - 58 : 08 PM