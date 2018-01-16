ختام اجتماع مجموعة تنسيق المانحين ببروكسل .. الدكتور العويشق: 15 مليار دولار مساعدات إنسانية وتنموية من دول مجلس التعاون لليمن بروكسل في 16 يناير/ بنا / شاركت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع مجموعة تنسيق المانحين في الجانب الإنساني للجمهورية اليمنية الذي اختتم أعماله في بروكسل امس الاثنين واستضافه الاتحاد الأوروبي بصفته الرئيس المشترك للمجموعة الى جانب الأمانة العامة للمجلس والأمم المتحدة.





وبحث الاجتماع مستجدات الوضع الإنساني في اليمن والمعوقات التي تعترض عملية ايصال المساعدات إلى كافة المحافظات اليمنية والصعوبات التي تواجه العاملين في المنظمات الإغاثية، والسبل المتاحة لتجاوز تلك المعوقات.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أمام الاجتماع المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من خلال المنظمات التابعة لدول المجلس والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية والتي تجاوزت 15 مليار دولار. كما أوضح العقبات التي تضعها مليشيات الحوثي لمنع وصول المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، واستغلالها لدعم حربهم ضد الحكومة اليمنية.

وأوضح بأن مساعدات دول مجلس التعاون في الجانب الانساني منذ عام 2015 تجاوزت 3 مليارات دولار، خصص منها 848 مليون دولار لدعم البرامج العامة المتعلقة بالجانب الإنساني، وأكثر من 963 مليون دولار للمساعدات الإنسانية المباشرة والإغاثة في حالات الطوارئ كما تم تخصيص 582 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، كما تجاوزت تعهدات الجهات المانحة بدول المجلس في الجانب الإنساني خلال عام 2017 م، 455 مليون دولار. موضحاً الدور الذي ساهمت به هذه المساعدات في وقف انتشار وباء الكوليرا في اليمن.

واطلع الدكتور العويشق الاجتماع على حجم المساعدات التنموية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية التي تجاوزت 11,6 مليار دولار منذ عام 2006 م، بما في ذلك المساعدات التنموية الثنائية المقدمة من دول مجلس التعاون لليمن البالغ مجموعها أكثر من 9,5 مليار دولار، التي خصص منها أكثر من 2,69 مليار دولار لقطاع الطاقة، و1,3 مليار دولار لدعم البرامج العامة للمساعدات بالجمهورية اليمنية.

واستعرض الأمين العام المساعد الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لإغاثة اليمن وتنسيق العمل الإنساني بين أعضاء المجموعة من المانحين ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دول مجلس التعاون تستضيف أكثر من 2 مليون مقيم من الشعب اليمني الشقيق، تقدر تحويلاتهم السنوية إلى أسرهم 6 مليار دولار.

وأكد الأمين العام المساعد ضرورة قيام الأمم المتحدة بالإجراءات اللازمة لمنع استخدام ميناء الحديدة لتهريب السلاح إلى الحوثيين، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1744 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/01/16 - 02 : 09 PM